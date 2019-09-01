فيديو.. نابولي يفاجئ يوفنتوس بهدف ثالث ويدرك التعادل

أدرك فريق نابولي التعادل أمام يوفنتوس لتصبح النتيجة ثلاثة أهداف لكل منهما، وذلك في المباراة التي تقام بينهما، ضمن الجولة الثانية من منافسات الجولة بينهما، ضمن الجولة الثانية من منافسات الجولة وسجل لورينزوا الهدف الثالث والتعادل لصالح نابولي في الدقيقة 81 قبل نهاية أحداث المباراة. لصالح نابولي في الدقيقة 81 قبل نهاية أحداث المباراة. يوفنتوس تقدم بثلاثية نظيفة، ليستفيق نابولي ويسجل ثلاثة أهداف في 15 دقيقة وسط انهيار لدفاعات يوفنتوس.

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