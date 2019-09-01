طه إسماعيل وَ«عَبَد الحفيظ» يحضران مؤتمر «فايلر »

يحضر الدكتور طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول

لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وبات من المنتظر أن يتواجد في المؤتمر المقرر له طهر بعد غد الاثنين كل من :

طه إسماعيل، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق والسويسري رينيه فايلر بجانب المترجم الجديد المرشح للعمل ضمن للجهاز الفني الحديد . يذكر أن الأهلي أعلن اليوم تعاقده مع السويسري رينيه فايلر لقيادة الفريق الموسم الجديد.