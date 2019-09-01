فيديو.. نابولي يقلص الفارق مع يوفنتوس ويسجل هدفين في دقيقتين

قلص نابولي تأخره أمام يوفنتوس لتصبح النتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي تقام بينهما، ضمن الجولة الثانية من منافسات الجولةالثانية من الدوري الإيطالي.
نابولي استطاع أن يسجل هدفين متتاليين في أقل من دقيقتين ليقلص الفارق أمام يوفنتوسبهدف وحيد.
سجل هدفي نابولي مانولاس ولورانزو في الدقيقتين 66، 68 من عمر الشوط الثاني للمباراة، فيما سجل ثلاثية يوفنتوس اللاعبون دانيلو وهيجوايين ورونالدو في الدقائق 16، 19، 62.
شاهد هدفي نابولي :
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