نيمار يحسم مصيره ويخبر إدارة سان جيرمان بقراره

حسم النجم البرازيلي نيمار جونيور مصيره رفقة ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، مخبرا إدارة ناديه بأنه سيستمر في نادي عاصمة الأنوار، وذلك بعد فشل مفاوضات عودته إلى ناديه السابق برشلونة.وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية الواسعة الانتشار، أن نيمار جونيور قد استسلم فعلا لموضوع فشل مفاوضات الناديين، وحسم أمر بقاءه في النادي الباريسي.

وفي السياق ذاته، أكدت التقارير ذاتها أن نيمار جونيور قد أخبر مقربيه بأنه سيبقى في ناديه باريس سان جيرمان.

ومن المنتظر أن يعود نيمار جونيور للمشاركة بشكل أساسي مع فريقه مباشرة بعد فترة التوقف الدولي، والتي سيشارك فيها مع المنتخب البرازيلي.