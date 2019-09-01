- 1/2
- 2/2
حسم النجم البرازيلي نيمار جونيور مصيره رفقة ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، مخبرا إدارة ناديه بأنه سيستمر في نادي عاصمة الأنوار، وذلك بعد فشل مفاوضات عودته إلى ناديه السابق برشلونة.وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية الواسعة الانتشار، أن نيمار جونيور قد استسلم فعلا لموضوع فشل مفاوضات الناديين، وحسم أمر بقاءه في النادي الباريسي.
وفي السياق ذاته، أكدت التقارير ذاتها أن نيمار جونيور قد أخبر مقربيه بأنه سيبقى في ناديه باريس سان جيرمان.
ومن المنتظر أن يعود نيمار جونيور للمشاركة بشكل أساسي مع فريقه مباشرة بعد فترة التوقف الدولي، والتي سيشارك فيها مع المنتخب البرازيلي.
كانت هذه تفاصيل خبر نيمار يحسم مصيره ويخبر إدارة سان جيرمان بقراره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.