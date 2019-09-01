الامارات | مدرب مان يونايتد: لعبنا أفضل ولم نفز

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مان يونايتد: لعبنا أفضل ولم نفز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتفى مانشستر يونايتد بالتعادل 1-1 مع مضيفه ساوثمبتون في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس، ليحقق النقطة الثانية له فقط في آخر ثلاث مباريات.

وواصل «الشياطين الحمر»، بقيادة المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير، إهدار النقاط في مطلع موسم 2019-2020، إذ أضافوا تعادلاً إلى تعادلهم مع ولفرهامبتون 1-1 في المرحلة الثانية، وخسارتهم في الثالثة أمام كريستال بالاس 1-2، وذلك بعد فوز برباعية نظيفة على تشلسي في الأولى.

Advertisements

وقلل النرويجي من شأن النتائج المتواضعة في هذه الفترة من الموسم، بقوله لشبكة «بي تي» البريطانية: «في المباريات الثلاث التي لم نحقق الفوز فيها، لعبنا أفضل مما لعبنا ضد تشلسي، نحن نسيطر ونخلق الفرص، لكننا لم نكن ناجعين بما يكفي أمام المرمى للفوز بالمباريات»، وتابع «أضعنا فرصاً وركلات جزاء، هذا تراجع في النتائج وليس في الأداء».

وفي مباراة ملعب سانت ماري ستاديوم، بدا المضيف ساوثمبتون أفضل في الدقائق الأولى، رغم أن يونايتد تمكن، على عكس إيقاع اللعب، من التقدم في الدقيقة العاشرة بهدف للاعبه الجديد الويلزي دانيل جيمس (10). ورفع اللاعب الشاب (21 عاماً)، المنتقل هذا الصيف من سوانسي سيتي، رصيده إلى ثلاثة أهداف في أربع مباريات بـ«البريمرليغ». لكن ساوثمبتون تمكن من معادلة النتيجة في مطلع الشوط الثاني، بهدف بكرة رأسية من المدافع الدنماركي يانيك فسترغارد (55).

وتمكن المضيف من الحفاظ على النتيجة الإيجابية رغم النقص العددي الذي عاناه في آخر ربع ساعة، بعد طرد دانسو في الدقيقة 73 لنيله البطاقة الصفراء الثانية.