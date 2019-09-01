الامارات | بوقرة: عندما يتألق غابرييل يرتفع مستوى الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن بوقرة: عندما يتألق غابرييل يرتفع مستوى الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق الفجيرة، الجزائري مجيد بوقرة، إنه «كلما تألق محترف الفريق، البرازيلي غابرييل، فإن مستوى الفريق يرتفع»، مشيداً بما قدمه في لقاء عجمان، أول من أمس، ضمن كأس الخليج العربي، حيث انتهت المباراة بتعادل مثير بهدفين لمثلهما.

وتابع بوقرة في المؤتمر الصحافي: أنا على ثقة كبيرة بمستقبل كبير للفجيرة في دوري الخليج العربي، قياساً بما قدمه اللاعبون أمام الوحدة وعجمان.

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في الوقت نفسه لم يخفِ قلقه من التفاوت في المستوى بين شوطي المباراة، بعد التألق اللافت للفريق في الشوط الأول حيث سجل هدفين، ثم تراجع المستوى في الثاني ليقبل مثلهما. وتابع: حدثت أخطاء في المباراة، ومنها التي جاء منها هدفا عجمان، وسنعمل على تصحيح تلك الأخطاء، حيث لانزال نملك الوقت لذلك.

في جانب آخر، أكد مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، أن فريقه كان يسعى للفوز وليس فقط للتعادل، وقال في المؤتمر الصحافي: الحظ كان معاكساً لنا، خصوصاً في عدم استثمار الفرص التي أتيحت لنا في الشوط الثاني بالشكل المطلوب، رغم أننا سجلنا

منها هدفين فقط، بينما استقبلنا هدفين من هجمات مرتدة، لذلك يجب علينا معالجة ذلك.