الامارات | «فاسليف» بطلاً لكأس زايد للخيول العربية في قازان

شكرا لقرائتكم خبر عن «فاسليف» بطلاً لكأس زايد للخيول العربية في قازان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج المهر «فاسليف»، المملوك لـ«إتش إس سي دينامو تتارستان»، وبقيادة الفارس ميرزابيك كابوشيف، وبإشراف أندريه لايخوف، بطلاً للجولة السابعة لكأس زايد للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت في مضمار قازان للعام السادس على التوالي بتتارستان. وجرى السباق على مسافة 1600 متر، وبلغت جائزته 25 ألف يورو.

في المقابل، فاز الفارس ألكساندر شيرنوف، على صهوة البوني «بومادكا» بالجولة السابعة لبطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان، لخيول «البوني» لمسافة 500 متر، وظفر الجواد «باربوكسين» بلقب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1200 متر، البالغة جائزته 5000 يورو».

وتضمن الحفل الذي تألف من 11 سباقاً، كذلك كأس رئيس جمهورية تتارستان لمسافة 2400 متر، البالغة جائزته ثلاثة ملايين روبل، وبالتزامن مع اليوم الوطني لقازان.

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ونافس في كأس زايد، 12 خيلاً في سن ثلاث سنوات فما فوق، وجاء السباق حافلاً بالإثارة والتشويق، حيث جاءت الانطلاقة مثالية لكل الخيول، وتقدمت إلى الصدارة المرشحة الثانية المهرة «تانلي»، ومن خلفها «موبتيكا» و«فاسليف».

وعند الوصول إلى المنعطف الأخير المؤدي إلى عمق المستقيم تقدم إلى الصدارة «فاسليف» وسرعان ما بدأ في الابتعاد عن منافسيه، لينهي السباق ببراعة وبفارق خمسة أطوال، قاطعاً مسافة السباق في زمن وقدره 1:51:20 دقيقة.

أما في كأس الوثبة ستاليونز فقد تنافس على اللقب 11 خيلاً في سن السنتين.