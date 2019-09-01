الامارات | زيدان: لا أحد غيري يتخذ القرارات المتعلقة بفريق ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان: لا أحد غيري يتخذ القرارات المتعلقة بفريق ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، أن العلاقة التي تربطه برئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، جيدة، مبدياً في الوقت ذاته رضاه عن التشكيلة المتوافرة له، عشية المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم. لكنه شدد أيضاً في مؤتمر صحافي، أمس، على مسؤوليته التامة عن الفريق، وأوضح: «لا أحد غيري يتخذ القرارات المتعلقة بفريق ريال مدريد».

وبدأ ريال الموسم الجديد بفوز مريح على ضيفه سلتا فيغو 3-1 في المرحلة الأولى، قبل أن يكتفي بالتعادل على أرضه 1-1 في الثانية ضد بلد الوليد، ويحل ضيفاً، اليوم، على فياريال في المرحلة الثالثة.

وأنفق النادي الإسباني نحو 300 مليون يورو هذا الصيف، على تعاقدات جديدة ضمن عملية إعادة بناء يقودها زيدان الذي عاد، في مارس الماضي، إلى الإدارة الفنية للفريق، في محاولة لتعويض الموسم المخيب محلياً وقارياً في 2018-2019. وكانت أبرز هذه التعاقدات مع البلجيكي، إدين هازار، الآتي من تشلسي الإنجليزي، الذي لم يتمكن بعد من ارتداء ألوان الفريق في هذا الموسم من الليغا للإصابة.

وبحسب التقارير الصحافية، لم يحقق زيدان كل ما أراده على صعيد الانتقالات، إذ لايزال الويلزي، غاريث بايل، ضمن تشكيلته، رغم تصريحات علنية للفرنسي بشأن قرب رحيله، في حين أن بول بوغبا لايزال مع مانشستر يونايتد رغم ما تردد عن اهتمام زيدان بالتعاقد مع بطل العالم 2018.

وعشية لقاء فياريال، شدد زيدان على أن «كل القرارات على أرض الملعب تعود إلي فقط، وعلاقتي مع فلورنتينو بيريز جيدة جداً، سيبقى دائماً الرئيس الذي أحضرني إلى هنا، ولن أنسى ذلك أبدا».

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ودافع زيدان عن ألوان ريال لاعباً بين عامي 2001 و2006 آتياً من يوفنتوس الإيطالي، وتولى مهام تدريبيه لفترة أولى بين عامي 2016 و2018 قاده خلالها إلى سلسلة ألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات توالياً، قبل أن يعود إلى منصبه في مارس 2019.

وشدد الفرنسي على أنه «في بعض الأحيان من الأفضل توضيح الأمور، والقول إن العلاقة جيدة.. لا يهمني ما يقوله الآخرون الأهم هو العمل اليومي، وأنا لدي فرصة تدريب هذا الفريق العظيم».

ورغم أن التقارير لاتزال تطرح أسماء لاعبين تحت مجهر اهتمامات ريال، قبل إقفال باب الانتقالات الصيفية غداً، مثل الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام الإنجليزي، والهولندي دوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام، بقي زيدان على تحفظه بشأن هذه الاحتمالات.

وقال «حتى منتصف ليل الإثنين، يمكن لأي شيء أن يحصل، مفاجأة، مفاجأتان، لكن مباراتنا هي أمام فياريال، وأنا فخور بلاعبيّ، بالنسبة إلي هم الأفضل، حتى عندما تبدي رغبتك في إجراء تغييرات، الأهم أن تكون سعيداً عندما يبدأ الموسم، وأنا سعيد»، وتابع «لا يمكنني أن أتذمر من التشكيلة التي في حوزتي».

ريال مدريد بدأ يفقد الأمل في التعاقد مع بوغبا، لكن لاتزال الفرصة أمامه لضم إريكسن، أو الهولندي فان دي بيك.