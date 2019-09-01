الامارات | برونزيتان لمنتخب الجوجيتسو في بطولة الألعاب القتالية بكوريا

شكرا لقرائتكم خبر عن برونزيتان لمنتخب الجوجيتسو في بطولة الألعاب القتالية بكوريا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق بطل العالم ونجم منتخب الإمارات فيصل الكتبي، ميدالية برونزية في منافسات الجوجيتسو المقامة ضمن بطولة العالم للألعاب القتالية المختلطة بمدينة شونج جو بكوريا الجنوبية، وذلك بعد تحقيقه الفوز في ثلاث نزالات بوزن تحت 85 كلغ، أبرزها على بطل أستراليا بيج آر، وذلك على مستوى النزال الأول، ثم على شو جون يونج بطل كوريا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، فيما تلقى خسارة وحيدة من بطل كازاخستان في نصف النهائي.

وفي البطولة نفسها حقق لاعب المنتخب الصاعد عبدالله الكبيسي الميدالية البرونزية في وزن فوق 85 كلغ، رغم أنها المشاركة الأولى له على هذا المستوى، حيث خاض أربعة نزالات قوية فاز في ثلاثة منها، وتلقى خسارة وحيدة على يد البطل الأردني المخضرم حيدر رشيد.

يذكر أن الإمارات تشارك في البطولة العالمية بثلاثة لاعبين ولاعبتين، ومن المنتظر أن تختتم مشاركتها اليوم، من خلال منافسات وزن تحت 52 كلغ للسيدات التي ستنخرط فيها مها الهنائي، أفضل لاعبة محلية في الحزام الأسود الموسم الماضي، على ضوء التصنيف الدولي الذي يصدر عن الاتحاد الإماراتي كل عام. في المقابل لم يوفق كل من مانع البريكي ومريم العامري، حيث ودعا المنافسات من الأدوار الأولى.

وقال المشرف الإداري على البعثة عبدالله الزعابي إن المشاركة الإماراتية ناجحة بكل المقاييس، وأشار في تصريحات صحافية إلى أنه باستثناء فيصل الكتبي، فإن بقية أفراد البعثة يشاركون للمرة الأولى.