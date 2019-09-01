الامارات | 10 إصابات تجعل «الليغا» دون إثارة في الموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 إصابات تجعل «الليغا» دون إثارة في الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتقد الموسم الجديد بالدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) الإثارة المعهودة، بسبب غياب مجموعة من أبرز نجومه لداعي الإصابة، على رأسهم أسطورة برشلونة ليونيل ميسي، وكذلك النجم الجديد لريال مدريد البلجيكي إدين هازارد، وكلاهما لن يعود قبل نهاية الشهر الجاري تقريباً، في حين التحق بهم مجموعة من النجوم على غرار لويس سواريز، وعثمان ديمبلي وإيسكو وأسينسيو وألفارو موراتا. ويعتبر الريال الأكثر معاناة هذا الموسم بـ10 إصابات حتى الآن، مقارنة بأربع لبرشلونة، وإصابتين فقط لأتلتيكو مدريد، وتالياً الغيابات الـ10 البارزة: Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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