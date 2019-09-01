الامارات | زورقان يمثلان «الفيكتوري» في ختام مونديال الفئة الأولى بفلوريدا

شكرا لقرائتكم خبر عن زورقان يمثلان «الفيكتوري» في ختام مونديال الفئة الأولى بفلوريدا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الفيكتوري تيم المشاركة في الجولة السادسة والختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة (الفئة الأولى)، التي تستضيفها الواجهة المائية في شواطئ «فورت مايرس» المطلة على خليج المكسيك بولاية فلوريدا، أكتوبر المقبل، عبر زورقين اثنين.

واعتمد مجلس إدارة الفيكتوري تيم القرار الجديد في الاجتماع الشهري لمجلس الإدارة، الذي عقد في مقر المؤسسة نهاية الأسبوع الماضي، بحضور حريز المر محمد بن حريز، رئيس مجلس الإدارة.

وينافس زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي حالياً، وبعد خمس جولات مضت من عمر البطولة العالمية، على الفوز باللقب الذي يقام للمرة الأولى بحلة جديدة بإشراف الاتحادين الدولي (يو إي إم)، والأميركي للزوارق السريعة، وتنظيم مؤسسة أو بي إيه، ومشاركة نخبة من أبرز نجوم الزوارق السريعة العالميين على متن عدد من الزوارق.

وكشف حريز المر أن الزورق الجديد (33)، سيدخل للمرة الأولى في البطولة العالمية هذا العام إلى جانب زورق فيكتوري 3، الذي ينافس على الفوز بلقب منافسات الفئة الأولى من بطولة العالم، بعد نجاحه في الحصول على 82 نقطة، وهو رصيد الزورق الأسترالي (أوف شور 222) نفسه.

وأوضح في تصريحات صحافية أن وجود زورق ثان من قبل مؤسسة الفيكتوري تيم يعزز من حظوظ الفوز باللقب العالمي، منوهاً بأن الجولة السادسة والختامية التي ستقام في فورنت ماير ستكون حاسمة، وقال: نطمح ونتمنى أن يكون اللقب من نصيب المؤسسة، ليضاف إلى سجلها الزاخر بالإنجازات والبطولات العالمية.

وقال إن المؤسسة قررت اختيار الثنائي بطل العالم السابق (مرتين) الأميركي جون توملسون، والمتسابق السويدي إريك ستارك، ليتقاسما قمرة القيادة في زورق فيكتوري 33، في الجولة الختامية المرتقبة.

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وأكد حريز المر أن توملسون وستارك يتمتعان بإمكانات كبيرة، مشيراً إلى أن الأول غني عن التعريف في عالم سباقات الزوارق السريعة، سواء الأوروبية أو الأميركية، وقد فاز من قبل مرتين بلقب بطولة العالم، الأولى مع المتسابق السعودي ليث فرعون، والثانية مع مواطنه غاري بالوغ على متن زورق أبوظبي 6 عام 2015، كما أنه شارك مع زوارق المؤسسة العام الماضي في مهرجان كي ويست، أما ستارك فقد وضع اسماً بارزاً في السباقات البحرية في فورمولا1 و2 وبطولة العالم إكس كات.

وأشار إلى أن منافسات بطولة العالم في الولايات المتحدة أثارت اهتمام الكثيرين، خصوصاً بعد انضمام فريق الفيكتوري تيم وظهوره في الفئة الأولى منافساً لأكبر الفرق الأميركية هناك، على غرار فريق مس غيكو 113 الذي يقوده البريطاني ستيف كرتيس بطل العالم ثماني مرات، والأميركي جيمس شيبارد، الذي يعد أيقونة الفرق التي تنافس في هذه الرياضة.

بات زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي سالم العديدي

وعيسى آل علي، مرشحاً بقوة للقب العالمي،

حيث يقتسم حالياً صدارة الترتيب العام مع زورق

«أوف شور 222» الأسترالي بـ82 نقطة.