الامارات | «آسيوي الدراجات» يجتمع في دبي لبحث أجندة بطولات 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن «آسيوي الدراجات» يجتمع في دبي لبحث أجندة بطولات 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للدراجات اجتماعاً مهماً، اليوم، بمقر اتحاد الإمارات في دبي، يبحث خلاله العديد من النقاط التي تهم اللعبة على المستوى القاري، ومن بينها أجندة بطولات الاتحاد في 2020، والعروض المرشحة لتنظيمها.

ويترأس الاجتماع، رئيس الاتحاد القاري أسامة الشعفار، ويقام الساعة الـ10:30 صباحاً، وسيتضمن كذلك متابعة محضر الاجتماع السابق الذي عقد في دبي في فبراير الماضي، ومناقشة البنود التي تم تنفيذها، والنظر في تعديل بعض اللوائح الخاصة بالاتحاد.

وسيناقش المجتمعون كذلك التقرير النصف سنوي للجان الاتحاد، والاطلاع على عروض الاتحادات الآسيوية التي ستستضيف البطولات في 2020، وهي من كوريا الجنوبية، الخاصة ببطولة آسيا للمضمار، وماليزيا في ما يتعلق ببطولة الطريق، وتايلاند لبطولة «إم تي بي»، وكذلك إندونيسيا لبطولة «بي إم إكس»، بالإضافة إلى عرض اليابان للمنافسات التي ستقام في إطار دورة طوكيو 2020، وبحث روزنامة البطولات الآسيوية التي ستقام في موسم 20-2021، وكذلك تحضيرات الاتحاد للمشاركة في اجتماع الاتحاد الدولي الذي سينعقد السنة الجارية في يوركشاير في إنجلترا.