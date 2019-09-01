الامارات | رازوفيتش: الظفرة عينه على أحد ألقاب الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن رازوفيتش: الظفرة عينه على أحد ألقاب الموسم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق الظفرة، الصربي فوك رازوفيتش، إن «الظفرة يطمح في الموسم الجديد إلى إحراز أحد الألقاب»، قائلاً إنه أعد فريقه لذلك. وكان الظفرة قد حقق فوزاً مثيراً على كلباء 3-2، في ثانية جولات كأس الخليج العربي أول من أمس.
وأكد رازوفيتش في المؤتمر الصحافي: لم أشأ إشراك المحترف الهولندي مايكل روشفيل من بداية المباراة، لعدم تأقلمه الكامل مع الأجواء المناخية الحارة على عكس زملائه البرازيليين.
وتابع: الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون في الشوط الاول كلفت الفريق استقبال مرمانا هدفين أعادا اتحاد كلباء للمباراة، ما أخر حسم النتيجة إلى الشوط الثاني من المباراة.
وأشاد رازوفتش بالمستوى الذي قدمه الظفرة، مبيناً أن الفريقين قدما مباراة كبيرة شهدت خمسة أهداف رائعة، مثنياً كثيراً على المردود الفني وأداء لاعبيه في الشوط الثاني. وقال إنه يعمل على تحضير فريقه لكل مباراة بشكل منفصل، وحسب ما تحتاجه كل مباراة، ومواصفات الفريق المنافس.
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