الامارات | اكتساح إسباني لـ «سلة تونس» في مونديال الصين

شكرا لقرائتكم خبر عن اكتساح إسباني لـ «سلة تونس» في مونديال الصين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المنتخب الإسباني فوزاً ساحقاً على نظيره التونسي 101-62، في اليوم الأول لنهائيات كأس العالم 2019 لكرة السلة المقامة في الصين، وشهد فوزاً مشابهاً للمنتخب الصربي على أنغولا، وللإيطالي على الفلبيني.

وقاد ريكي روبيو لاعب فريق فينيكس صنز الأميركي، إسبانيا إلى تحقيق الفوز ضمن مباراة المجموعة الثالثة، التي أقيمت في مدينة غوانغجو الصينية، بتسجيله 17 نقطة جعلت منه أفضل مسجل في المباراة.

لكن المنتخب التونسي، بقيادة المخضرم صالح الماجري، اللاعب السابق لفريق دالاس مافريكس، والذي أنهى المباراة مع 15 نقطة، قدم شوطاً أول ندياً، وأنهاه متأخراً بفارق ثلاث نقاط فقط عن المنتخب الإسباني (39-42). بيد أن المنتخب الإسباني، الذي يضم في تشكيلته لاعبين من طراز روبيو، ومارك غاسول المتوج في الموسم الماضي بلقب الدوري الأميركي للمحترفين مع تورونتو رابتورز، فرض هيمنة مطلقة في الشوط الثاني.