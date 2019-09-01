شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صعوبات لم تمنع الوصل من تخطي الهلال السوداني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل الوصل إلى دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، رغم خسارته، أول من أمس، على استاد الخرطوم، أمام الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف، في إياب دور الـ32، إذ استفاد «الإمبراطور» من الفوز في لقاء الذهاب بزعبيل بهدفين دون رد، ليصعد «الأصفر» إلى ثمن النهائي بالفوز في مجموع المباراتين 3-2.
ويدين الوصل بالفضل إلى النجم البرازيلي فابيو ليما، بإحرازه هدف التأهل، قبل نهاية المباراة بدقيقتين، إذ لم تمنع خمس صعوبات «الإمبراطور» من تخطي الهلال السوداني، تستعرضها «الإمارات اليوم» على النحو الآتي:
لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | 5 صعوبات لم تمنع الوصل من تخطي الهلال السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.