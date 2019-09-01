شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والاتحاد يتحفزان لاستخراج تأشيرة نهائي الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق وجماهير كرة القدم المصرية عند الثامنة مساء اليوم «الأحد» صوب أرض ملعب الإسماعيلية لمتابعة مباراة الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك أمام نظيره الاتحاد السكندرى، ضمن منافسات نصف نهائى كأس مصر في واحدة من أقوى مباريات المسابقة في ظل الشعبية والجماهيرية الجارفة للفريقين، فضلا عن أن المباراة لا تقبل القسمة على اثنين حيث سيقاتل كلاهما لاستخراج تأشيرة التأهل والعبور للمباراة النهائية لمواجهة الفائز من بيراميدز وبتروجت.

تأهل المارد الأبيض لنصف نهائى البطولة بعد تخطى عقبة المقاصة في ربع النهائى هدف عبدالله جمعة، فيما تأهل زعيم الثغر لمواجهة اليوم بعد فوزه الثمين على الإسماعيلى بثلاثة أهداف لهدف أحرزها رزاق سيسيه ومحمد أنور وخالد قمر.

دائما ما تشهد مواجهة الأبيض وزعيم الثغر الندية والإثارة، فتاريخيا تحمل مباراة اليوم المواجهة رقم 26 بكأس مصر، ففى 25 مباراة سابقة فاز الزمالك في 16 مباراة والاتحاد في 6 وتعادل الفريقان 3 مرات منها مرتان لم يكن تم تطبيق نظام ركلات الترجيح وتم إعادة المواجهتين، ومرة ثالثة حسمها الزمالك بركلات الترجيح، وسجل الزمالك 42 هدفًا والاتحاد 18 فقط. فيما تأتى مواجهة الفريقين في نصف نهائى الكأس للمرة السابعة، كان للزمالك نصيب الأسد بالفوز في 6 مباريات.

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وتشهد مواجهة اليوم إدارة تحكيمية أجنبية بعدما وافقت اللجنة المؤقتة لإدارة الجبلاية على الطلب المشترك من الاتحاد والزمالك باستقدام حكام أجانب ورفضهما خوض اللقاء بحكام مصريين.

وركز المدير الفنى للأبيض خلال التدريبات الأخيرة على التسديد من خارج منطقة الجزاء باعتباره إحدى أسهل الطرق لهز شباك زعيم الثغر خاصة أن الأبيض يمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب التسديدات المتقنة مثل محمود عبدالعزيز وعبدالله جمعة وطارق حامد وإمام عاشور وأوناجم، بالإضافة للتدريب على ضربات الجزاء تحسبا للاحتكام إليها.

وشدد ميتشو على ضرورة اليقظة الدفاعية والتركيز في مراقبة مفاتيح لعب الخصم والضغط عليه وعدم السماح لهم بالتوغل لمنطقة جزاء محمد عواد، ومن المنتظر ألا يشهد تشكيل الزمالك أي تغييرات: محمد عواد، حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبدالغنى، عبدالله جمعة، طارق حامد، فرجانى ساسى، وشيكابالا، أشرف بن شرقى، أوناجم، ومصطفى محمد «عمر السعيد».

في المقابل يدخل الاتحاد السكندرى المباراة بمعنويات مرتفعة خلفها فوزه خارج أرض على العربى الكويتى في البطولة العربية بهدف خالد قمر، ويواجه طلعت يوسف المدير الفنى أزمة بسبب النقص العددى بالصفوف نظرا للغيابات الكثيرة ما بين الإيقاف الإدارى لثنائى الزمالك رزاق سيسيه وأحمد رفعت، بالإضافة لغياب أيمن غباشى وويلسون والليبى أحمد شلبى ومحمد ناجى جدو للإصابة فيما وعد المدير الفنى بتجهيز مفاجأة أمام الأبيض. وينتظر أن يعتمد يوسف على تشكيل يضم: عماد السيد ومحمود شعبان ومحمد أنور ومحمود رزق والسيد سالم وصبرى رحيل وخالد الغندور ونور السيد وكريم الديب وبناهينى وأوكوى وأحمد حجى وخالد قمر.