شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت خاصة لـ«يد الزمالك» بعد احتلاله المركز الخامس عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الفرحة داخل نادي الزمالك، وسيطرت الأجواء الاحتفالية على جماهير وعشاق القلعة البيضاء، بعد فوز كوماندوز فريق اليد بالنادى بالمركز الخامس على العالم في مونديال الأندية المقام حاليًا بمدينة الدمام السعودية، إثر فوزه الثمين والمستحق على نظيره الدحيل القطرى بنتيجة 33- 26، ليحصد المركز الخامس ببطولة كأس العالم للأندية في نسختها الـ13.

وانتهى الشوط الأول لصالح الزمالك بنتيجة 15- 12، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 6 نقاط، بعد فوزه أمس الأول على نيويورك سيتى الأمريكى، وجاء الزمالك خامسًا بفارق الأهداف عن فريق توباتى البرازيلى، الذي حل في المركز السادس بالرصيد نفسه.

وأنهى الدحيل القطرى مشواره بالبطولة بالمركز الثامن بفارق الأهداف، خلف مضر السعودى، الذي جاء بالمركز السابع بالرصيد نفسه «3 نقاط»، ثم جامعة سيدنى الأسترالى تاسعًا، وأخيرًا الفريق الأمريكى.

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فيما حصل يحيى الدرع، لاعب القلعة البيضاء، على جائزة «رجل المباراة»، وحصل «الدرع» على هذه الجائزة من قِبَل اللجنة المنظمة للبطولة، بعدما أسهم بقوة في فوز فريقه باللقاء بنتيجة 32- 27، ليحصل الزمالك على المركز الخامس. ويُشار إلى أن «الدرع» ثانى لاعب من الزمالك يحصل على «أفضل لاعب» بمباراة لفريقه في هذه النسخة من المونديال، حيث سبقه إلى ذلك أحمد الأحمر، أمس الأول الجمعة، في مباراة نيويورك سيتى الأمريكى.

واكتملت الفرحة البيضاء فور إعلان اللجنة المنظمة لكأس العالم تتويج أحمد الأحمر، كابتن كوماندوز الأبيض، بلقب «الهداف التاريخى» برصيد 197 هدفًا، في رقم قياسى غير مسبوق.

وأبدى «الأحمر» سعادته بفوز الفريق بالمركز الخامس، مؤكدًا أن الأهم عنده هو حصد وفوز الفريق بالبطولات قبل أي إنجاز شخصى له أو لأى لاعب آخر، وأهدى «الأحمر» الإنجاز إلى رئيس النادى ومجلس الإدارة والجماهير البيضاء، التي زحفت من كل المدن السعودية لتشجيع الفريق في الدمام. من جانبه، أجرى «مرتضى» اتصالًا هاتفيًا بشريفة الفار، عضو المجلس، رئيس البعثة، هنأ خلاله اللاعبين ومديرهم الفنى باسم السبكى، وحرص «مرتضى» على محادثة جميع لاعبى الفريق والإشادة بأدائهم الرجولى.

وقال «مرتضى»: «الفوز على بطل قطر، الفريق المجنس، الذي يضم لاعبين من جميع أنحاء العالم، أهم عندى من التتويج باللقب الخامس، خصوصًا أن (يد الزمالك) سبق أن حقق المركز الثالث على العالم في نسخة 2010»، مشيرًا إلى أنه رصد مكافآت خاصة ومضاعفة للاعبين تقديرًا لأدائهم الرجولى وروحهم القتالية.