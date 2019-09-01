شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يواجه فياريال بالدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف زين الدين زيدان، المدير الفنى لريال مدريد، أن ناديه قد يقوم بصفقات من العيار الثقيل قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية، وقال زيدان: «صفقة فى اللحظة الأخيرة؟ حتى يوم الإثنين آخر أيام الميركاتو بأوروبا، يمكن أن يحدث كل شىء، قنبلة أو قنبلتان، ولكن الشىء المهم هو مباراة اليوم».

ويستعد الميرنجى لمواجهة فياريال، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدورى الإسبانى، وتابع: «قبل أى شىء أريد أن أرسل حب ودعم الفريق بالكامل إلى لويس إنريكى وعائلته، وليس لدى كلمات أخرى لأنه موقف صعب جدًا».

وعن مواجهة فياريال، أوضح: «سنلعب وكأنها أهم مباراة هذا الموسم.