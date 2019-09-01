شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يلاقي توتنهام في «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ملعب استاد الإمارات، معقل الجانرز، لمتابعة إحدى قمم الدورى الإنجليزى بين أرسنال بقيادة إيمرى وتوتنهام، ضمن منافسات الجولة الرابعة، والتى من المقرر أن تنطلق عند الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد.

ويبحث الفريقان عن الفوز لتضميد جراحهما حيث خسرا فى الجولة الماضية، جاءت خسارة توتنهام أمام نيوكاسل بهدف نظيف بمثابة المفاجأة، فيما خسر أرسنال أمام ليفربول بنتيجة 1-3، ويدخل الجانرز المباراة برصيد 6 نقاط، بينما يدخل توتنهام المباراة برصيد 4 نقاط. يدخل توتنهام مباراة قمة شمال لندن وهو يعلم أن الفوز على غريمه أرسنال سيمنحه دفعة معنوية يحتاجها بشدة.