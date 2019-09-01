شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الألعاب الإفريقية يطلبون لقاء الرئيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسلمت مصر، أمس، درع المركز الأول لدورة الألعاب الإفريقية، التى استضافتها المغرب، وأعلنت اللجنة المنظمة للدورة، فى بداية الحفل الختامى، فوز مصر بالمركز الأول، وتحطيمها كافة الأرقام القياسية السابقة، سواء فى إجمالى عدد الميداليات أو الميداليات الذهبية.

من ناحية أخرى، وجهت إدارة البعثة، واللاعبون، الشكر لدولة المغرب على التنظيم الرائع للدورة. وأبلغ عدد كبير من الأبطال المصريين الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، أنهم يحلمون بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد تحقيق إنجاز تاريخى وكسر الرقم القياسى فى الميداليات الذهبية وإجمالى الميداليات، كما اقترح عدد من الرياضيين أن يكون أحد أيام شهر 8 هو عيد الرياضيين كل عام، لما تحقق خلال هذا الشهر من العام الحالى من إنجازات عالمية بالفوز بذهبية العالم لناشئى اليد وبرونزية الشباب وتأهل شباب الطائرة للمربع الذهبى والتتويج بدورة الألعاب الإفريقية، واحتفلت البعثة المصرية فى مقر الإقامة بتحطيم كافة الأرقام القياسية، وكان أعلى رقم مسجل للميداليات فى دورة الألعاب الإفريقية 2015 التى أقيمت فى الكونغو، التى حملت مصر لقبها بالحصول على عدد ميداليات 217 ميدالية، بواقع 85 ميدالية ذهبية، و63 ميدالية فضية، و69 ميدالية برونزية.

من جانبه وصف أشرف صبحى، وزير الرياضة، الإنجاز الذى تحقق فى دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب بإنجاز رياضى، يعكس دعم الدولة بالكامل لكل أبطال مصر الرياضيين فى مختلف الألعاب، ووجه التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والسيد رئيس الوزراء على هذا الإنجاز الكبير، مشيرا إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا كاملا مع اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات من أجل الاستعداد الجيد لأوليمبياد طوكيو، كما هنأ اللجنة الأوليمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، على ما تحقق من إنجاز تاريخى بالمغرب وتحطيم كل الأرقام القياسية فى تاريخ دورات الألعاب الإفريقية، وأكد صبحى أنه فخور بشباب مصر الأبطال وكشف عن إقامة حفل تكريم فى انتظار الأبطال يليق بهم.

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فيما أكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، أن ما تحقق فى المغرب هو نتاج عمل متواصل للاتحادات واللجنة الأوليمبية ونتيجة لدعم الدولة المصرية والاهتمام بالرياضة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يدعم الرياضة بشكل مميز، وقال المهندس هشام حطب: إن ما تحقق فى دورة الألعاب الإفريقية، التى أقيمت فى المغرب، كان متوقعا، وأعلن عنه فى المؤتمر الذى عقد للإفصاح عن تفاصيل دورة الألعاب الإفريقية، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

وأضاف المهندس هشام حطب، قائلا: «ما أستطيع أن أعبر عنه حاليا هو الشكر والتقدير لكل الاتحادات والمدربين والإداريين واللاعبين على ما بذلوه من جهد وعرق خلال منافسات دورة الألعاب الإفريقية، رغم المنافسة الشرسة من الدورة الإفريقية التى حضرت ببعثات كبيرة ولاعبين محترفين فى الخارج من أجل المنافسة، ورغم هذه المنافسة الشرسة والصعبة نجح أبطال مصر فى تسطير تاريخ جديد وصدارة دورة الألعاب الإفريقية بأرقام تاريخية لم تحدث من قبل فى تاريخ الدورات الإفريقية»، وشدد على أن ما تحقق يضعنا جميعا فى المسؤولية، ويضاعفها من أجل الاستمرار فى نفس التقدم وتحقيق مزيد من الإنجازات الرياضية، وهدفنا القادم هو تحقيق ميداليات أوليمبية فى طوكيو 2020، لأنها الهدف الأكبر لنا والذى نستعد له.

وقال علاء أبو القاسم، بطل السلاح، بعد تتويجه بالذهب فى دورة الألعاب إن هذا العام هو عام الرياضة المصرية بعد ما تحقق إنجازات فى كل الألعاب الفردية والجماعية، مشيرا إلى أنه يحلم بإنهاء مسيرته بإنجاز جديد وحصد الميدالية الأوليمبية الثانية فى تاريخه، وأعرب محمد إيهاب عن سعادته بالثلاث ذهبيات التى حققها ووعد بحصد ميدالية فى طوكيو، فيما قالت ميار حمدان إن تأهلها كأول لاعبة تنس مصرية إلى الأوليمبياد يضع عليها مسؤوليات كبيرة لتحقيق نتائج متميزة فى طوكيو.

وأوضحت سارة سمير أنها رغم حصولها على ٣ ذهبيات فى وزنها إلا أنها حزينة لعدم كسرها الرقم المسجل باسمها وأن ذلك سيكون دافعا لمضاعفة الجهد فى المران لتحقيق إنجاز أوليمبى.