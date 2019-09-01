لجنة الجنايني تجتمع لمناقشة «مدرب المنتخب».. واجتماع سري مع «سامورا»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستكمل اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى مناقشاتها الخاصة باختيار المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم الذي سيتولى المهمة خلفًا للمكسيكى خافيير أجيرى، والمرشح له إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى، وحسن شحاتة المدير الفنى الأسبق للمنتخب الوطنى، وحسام البدرى المدير الفنى الأسبق للأهلى، ولم تستقر اللجنة بشكل نهائى على قرار تعيين المدير الفنى في ظل الخلافات القائمة حول المدربين المرشحين، فيما يبذل محمد فضل، عضو اللجنة المؤقتة، محاولاته لإقناع حسام غالى، مدير الكرة بالجونة، بتولى منصب مدير المنتخب الوطنى لمنح الجهاز الفنى قوة في التعامل مع اللاعبين في حالة اختيار «جلال» في منصب المدير الفنى، وتبحث اللجنة اختيار مازن مرزوق في منصب رئيس لجنة المسابقات، والشركة التي ستتولى تطبيق تقنية الـ«var» في الموسم الجديد، فيما يجتمع غدا- الاثنين- عمرو الجناينى مع فاطمة سامورا، سكرتير الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، المشرف على إدارة الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» في سرية تامة لمناقشة آخر التطورات الخاصة بتعديل لائحة النظام الاساسى، وذلك قبل أن يجتمع «الجناينى» مع «إينفانتينو» رئيس «فيفا» في الأسبوع المقبل. فيما يدخل المنتخب الأوليمبى معسكرا مغلقا اليوم بـ28 لاعبا لمواجهتى السعودية الوديتين المقرر لهما يومى 7 سبتمبر المقبل باستاد السويس و10 من نفس الشهر باستاد السلام ضمن استعدادات الفريق لتصفيات إفريقيا المؤهلة لأوليمبياد «طوكيو» تحت 23 سنة.

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