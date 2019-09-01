من جديد شاب مصري يفوز بمسابقة تركي آل الشيخ في توقع نتيجة مبارايات ألميريا

Advertisements السبت 31 أغسطس 2019 أعلن المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس هيئة الترفية بالسعودية، عن الفائز في مسابقة توقع نتيجة مباراة كرة القدم في الدوري الإسباني بين فريق نادي "الميريا" -النادي الذي يملكه آل الشيخ- ضد فريق هويسكا

Advertisements وفاز السيد أحمد صلاح بسيارة جديدة موديل 2019 ووأعلن ال الشيخ فوزه بالسيارة خلال وقت قصير بعد نهاية المباراة التي انتهت بالفوز لفريق ألميريا. وكتب آل الشيخ على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الفائز بالعربية مبرووووكابعت وسيلة اتصال عشان تنام بيها النهاردة" . Advertisements

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