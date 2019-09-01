الهلال يكتسح الرائد بخماسية في الدوري السعودي

Advertisements السبت 31 أغسطس 2019 اكتسح الهلال مضيفه الرائد بخماسية نظيفة دون رد فى المواجهة التى أقيمت اليوم،على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية" فى بريدة فى ختام الجولة الثانية من الدورى السعودى للمحترفين.

Advertisements سجل أهداف الهلال، السورى عمر خربين (هدفين) فى الدقيقتين 7 و80، وسلمان الفرج الدقيقة 44، والفرنسى بافتيمبى جوميز الدقيقة59، والبرازيلى كارلوس إدواردو فى الدقيقة 67. بتلك النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 6 نقاط من انتصارين فى صدارة جدول الترتيب، فيما لا يزال رصيد الرائد صفر من النقاط فى المركز الأخير Advertisements

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