ليفانتي يضرب بلد الوليد بثنائية

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السبت 31 أغسطس 2019

تذوق ليفانتي طعم الانتصار الثاني على التوالي في الليجا، بعد أن فاز على بلد الوليد بهدفين دون رد، في الوقت الذي خيم فيه التعادل 1-1 على مواجهة خيتافي وديبورتيفو ألافيس. وعلى ملعب سيوتات دي فالنسيا، انتظر أصحاب الأرض حتى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء من أجل اقتناص النقاط الثلاث بهدفين حملا توقيع سرجيو ليون وخوسيه لويس موراليس في الدقيقتين 83 و92. ويعد هذا هو الانتصار الثاني لليفانتي على التوالي بعد اهتزاز البداية بخسارة أمام ألافيس، ليرتفع رصيد الفريق إلى 6 نقاط يرتقي بها للمركز الثالث في جدول الترتيب مؤقتا.

