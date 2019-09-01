يوفنتوس يدمر شباك نابولى بهدفين فى 3 دقائق بقمة الدوري الإيطالي

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السبت 31 أغسطس 2019
نجح فريق يوفنتوس فى هز شباك ضيفه فريق نابولى، بهدفين خلال 3 دقائق، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا على ملعب "أليانز ستاديوم"، فى قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.
سجل هدف يوفنتوس الأول، المدافع البرازيلى دانيلو فى الدقيقة 16 من زمن اللقاء، وذلك بعد نزوله بديلا لأرضية ملعب المباراة قبل الهدف بدقيقة، بدلا من المصاب ماتيا دى تشيليو، وهو أول أهدافه مع الفريق بعد انضمامه من مانشستر سيتي الإنجليزي.
وأضاف المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين، ثانى أهداف اليوفى فى الدقيقة 19 من زمن اللقاء، بعدما راوغ كوليبالى مدافع نابولى، قبل أن يسدد بقوة على يمين الحارس.
وكان يوفنتوس نجح فى مباراة الجولة الأولى، الفوز على مضيفه بارما، بهدف سجله القائد جورجيو كيلينى، الذى يغيب عن مباراة الليلة بسبب إصابة الرباط الصليبى التى تعرض لها أمس فى التدريبات.
فى المقابل حقق نابولى فوزا مثيرا على مضيفه فريق فيورنتينا، بنتيجة 4 – 3.
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