موقع إنجليزي: محمد صلاح سبب إنفجار ساديو ماني فى وجه كلوب

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السبت 31 أغسطس 2019

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن سبب انفعال النجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، على مدربه الألماني يورجن كلوب، هو النجم المصري محمد صلاح.



ورصدت الكاميرات انفعال النجم السنغالي ساديو ماني، على مدربه يورجن كلوب بعد أن قرر الأخير استبداله أمام بيرنلي، فى المباراة التى انتهت منذ قليل بفوز الريدز 3-0، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة "البريميرليج".

ووفقا لما ذكره موقع "سبورت بيبل" الإنجليزي، فإن سبب غضب ساديو ماني هو عدم تمرير محمد صلاح الكرة له في إحدى هجمات الريدز، حيث فضل صلاح تسديد الكرة مباشرة فى المرمى، ليمسك بها حارس بيرنلي.

وأشار الموقع أن ماني كان غاضب بشدة لأن كلوب قام بإخراجه هو وفيرمينو وأبقى على محمد صلاح، قبل أن يقوم بتهدئته ثنائي الريدز روبرتو فيرمينو وجيمس ميلنر.

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وفى الدقيقة 85 وأثناء تقدم الريدز بثلاثية، قرر كلوب استبدال ماني بخروجه ونزول البلجيكي ديفوك أوريجي بدلا منه، ولكن السنغالي انفعل بشكل مبالغ فيه على مدربه بسبب إخراجه من الملعب.

وكان ماني قد نجح فى تسجيل ثاني أهداف اللقاء فى الدقيقة 37 .

وبهذه النتيجة واصل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقاط حصدها من 4 انتصارات متتالية أمام نورويتش سيتي وساوثهامبتون وأرسنال وبيرنلي، بينما يحتل بيرنلي المركز الـ11برصيد 4 نقاط.