Advertisements
السبت 31 أغسطس 2019
سجل البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول، هدفًا ضمن فوز الريدز على بيرنلي بثلاثية نظيفة، في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي. وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن فيرمينو بات أول برازيلي في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى 50 هدفًا. وأصبح فيرمينو تاسع لاعب في تاريخ ليفربول يحقق هذا الرقم (50 هدفًا في الدوري الإنجليزي)، بالتساوي مع مانشستر يونايتد، فيما لم يتمكن أي نادٍ آخر بخلافهما من الوصول لهذا الرقم. ويأتي فيليب كوتينيو في المركز الثاني في ترتيب اللاعبين البرازيليين الذين سجلوا في الدوري الإنجليزي، برصيد (41 هدفا)، ثم جونينيو (29 هدفا)، وجابرييل جيسوس وويليان (28)، وأوسكار (21).
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر فيرمينو سيد البرازيليين في البريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.