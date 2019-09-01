فيرمينو سيد البرازيليين في البريميرليج

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السبت 31 أغسطس 2019

سجل البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول، هدفًا ضمن فوز الريدز على بيرنلي بثلاثية نظيفة، في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي. وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن فيرمينو بات أول برازيلي في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى 50 هدفًا. وأصبح فيرمينو تاسع لاعب في تاريخ ليفربول يحقق هذا الرقم (50 هدفًا في الدوري الإنجليزي)، بالتساوي مع مانشستر يونايتد، فيما لم يتمكن أي نادٍ آخر بخلافهما من الوصول لهذا الرقم. ويأتي فيليب كوتينيو في المركز الثاني في ترتيب اللاعبين البرازيليين الذين سجلوا في الدوري الإنجليزي، برصيد (41 هدفا)، ثم جونينيو (29 هدفا)، وجابرييل جيسوس وويليان (28)، وأوسكار (21).

