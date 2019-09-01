رسميا.. الشباب يتعاقد مع موهبة الهلال

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السبت 31 أغسطس 2019

أعلن نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، تعاقده مع متعب المفرج لاعب الهلال لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قبل ساعات من غلق باب الميركاتو الصيفي الجاري.



ويُغلق باب الميركاتو الصيفي الحالي، مساء اليوم السبت، الموافق 31 أغسطس الجاري، قبل أن يفتح مجددًا في الفترة الشتوية، مطلع شهر يناير المقبل.

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ويأتي انتقال المفرج "22 سنة" إلى الشباب، بعد أن قام بتجديد عقده لمدة 5 سنوات مع الهلال، حتى عام 2024، بعد أن دخل الفترة الحرة، التي كانت تسمح له بالتوقيع لأي فريق.

وتمنت إدارة الشباب التوفيق للاعب في مسيرته الجديدة مع الشباب.

جدير بالذكر أن المفرج، كان أحد أهم أهداف النصر، في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث تواصل معه مسئولين في العالمي، منذ شهر تقريبًا، قبل أن يحسم الهلال، التجديد له.