Advertisements
السبت 31 أغسطس 2019
أعرب التونسي سامي الطرابلسي، مدرب السيلية، عن ارتياحه من أداء فريقه في مباراة الأهلي، اليوم، بالجولة الثانية من الدوري القطري، وذلك على الرغم من خسارته الكبيرة 0/3.
وقال الطرابلسي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "قدمنا مستوى جيدا رغم الخسارة، والفريق أدى بشكل أفضل من اللقاء الماضي، وأهدرنا الكثير من الفرص ولم نكن في يومنا".
وأشار مدرب السيلية إلى أن فريقه دفع ثمن الأخطاء التي وقع فيها بعض اللاعبين واستغلها المنافس، على عكس الفرص التي لاحت لفريقه ولم يستثمرها بالشكل المطلوب.
وأكد المدرب التونسي ثقته الكاملة في قدرة فريقه على العودة من جديد رغم البداية المتواضعة هذا الموسم، وقال: "لدينا لاعبين أصحاب خبرات وإمكانيات هائلة، مروا بمثل هذه المواقف، سنقاتل بقوة في المرحلة المقبلة من أجل العودة إلى مستوانا المعهود".
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب السيلية واثق من العودة رغم ثلاثية الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.