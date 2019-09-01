مدرب السيلية واثق من العودة رغم ثلاثية الأهلي

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السبت 31 أغسطس 2019

أعرب التونسي سامي الطرابلسي، مدرب السيلية، عن ارتياحه من أداء فريقه في مباراة الأهلي، اليوم، بالجولة الثانية من الدوري القطري، وذلك على الرغم من خسارته الكبيرة 0/3.



وقال الطرابلسي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "قدمنا مستوى جيدا رغم الخسارة، والفريق أدى بشكل أفضل من اللقاء الماضي، وأهدرنا الكثير من الفرص ولم نكن في يومنا".

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وأشار مدرب السيلية إلى أن فريقه دفع ثمن الأخطاء التي وقع فيها بعض اللاعبين واستغلها المنافس، على عكس الفرص التي لاحت لفريقه ولم يستثمرها بالشكل المطلوب.

وأكد المدرب التونسي ثقته الكاملة في قدرة فريقه على العودة من جديد رغم البداية المتواضعة هذا الموسم، وقال: "لدينا لاعبين أصحاب خبرات وإمكانيات هائلة، مروا بمثل هذه المواقف، سنقاتل بقوة في المرحلة المقبلة من أجل العودة إلى مستوانا المعهود".