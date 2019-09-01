شكرا لقرائتكم المقاصة يكثف من مفاوضاته مع الزمالك لإنهاء أزمة أيمن حفنى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتمسك الزمالك بالحصول على قيمة الـ 3 ملايين جنيه "كاش" من أجل الموافقة على انتقال أيمن حفنى للمقاصة بشكل نهائى، فى الوقت الذى يُرغب فيه النادى الفيومى بسداد المبلغ بـ"التقسيط" وهو ما يرفضه مرتضى منصور رئيس الزمالك، لتتعطل الصفقة حتى الأن.
وتسعى إدارة المقاصة فى الوقت الحالى للوصول إلى حل مع نظرائهم بالزمالك، عن طريق إمكانية زيادة المقدم مع تقسيط المبلغ المتبقى، مستندين على رغبة حفنى فى الرحيل عن القلعة البيضاء واللعب للمقاصة فى الموسم الجديد، خاصة بعد أن تأكد اللاعب من تضاؤل فرص مشاركته مع الزمالك.
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