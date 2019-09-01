شكرا لقرائتكم طه إسماعيل وعبد الحفيظ يحضران مؤتمر تقديم مدرب الأهلى الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبات من المنتظر ان يتواجد في المؤتمر المقرر له طهر بعد غدا الاثنين كل من : طه إسماعيل، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق والسويسري رينيه فايلر بجانب المترجم الجديد المرشح للعمل ضمن للجهاز الفني الحديد .
يذكر ان الأهلي أعلن اليوم تعاقده مع السويسري رينيه فايلر لقيادة الفريق الموسم الجديد.
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