شكرا لقرائتكم النصر والشباب يتفقان على إلغاء إعارة الشملان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - اتفقت إدارة الشباب مع نظيرتها في النصر على إلغاء إعارة المهاجم راكان الشملان، والتي وقعها الطرفان في يوليو الماضي إذ يبقى اللاعب مع الأول حتى نهاية الموسم الجاري.
وكان الشملان لاعباً في صفوف النصر الموسم الماضي وقررت إدارة كرة القدم بالنادي في فترة الصيف إعارته إلى الشباب، وغادر مع الفريق إلى المعسكر الإعدادي الذي أقيم في ألمانيا، لكنه لم يظهر في المباريات الرسمية في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ولعب الشملان مباراتين مع النصر في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، ومثلهما في كأس الملك.
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