شكرا لقرائتكم ليفربول يتجاوز بيرنلي بثلاثية نظيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفضل فوزه على مضيفه بيرنلي 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة الرابعة من المسابقة.

وعلى ملعب تيرف مور، تلاعب نجوم ليفربول بلاعبي بيرنلي وتغلبوا عليهم 3 - صفر. وسجل أهداف ليفربول كريس وود ، لاعب بيرنلي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 33 والسنغالي ساديو ماني في الدقيقة 37 والبرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 80.

ورفع ليفربول رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي، وتوقف رصيد بيرنلي عند أربع نقاط في المركز الحادي عشر.