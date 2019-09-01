شكرا لقرائتكم خبر عن «آسيوي الدراجات» يجتمع اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي برئاسة أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات اجتماعه الدوري في العاشرة والنصف من صباح اليوم في مقر الاتحاد بدبي. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع العديد من الأمور التي تهم مسيرة وأنشطة الاتحاد والاطلاع على عروض الاتحادات الآسيوية التي ستستضيف البطولات التي سينظمها الاتحاد في 2020 وهي من كوريا الجنوبية لبطولة آسيا للمضمار ومن ماليزيا لبطولة الطريق وإندونيسيا لبطولة «بي م إكس» إضافة إلى عرض اليابان للمنافسات التي ستقام في إطار دورة طوكيو .

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