زورقا «فيكتوري تيم» يشاركان في ختام مونديال الفئة الأولى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مؤسسة «الفيكتوري» المشاركة في الجولة السادسة والختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة الفئة الأولى والتي تستضيفها الواجهة المائية في شواطئ (فورت مايرس) المطلة على خليج المكسيك بولاية فلوريدا شهر أكتوبر المقبل عبر زورقين اثنين.

وينافس زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي حالياً وبعد 5 جولات مضت من عمر البطولة العالمية على الفوز باللقب الذي يقام للمرة الأولى بحلة جديدة بإشراف الاتحادين الدولي «يو أي أم» والأمريكي للزوارق السريعة .

وكشف حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم أن الزورق الجديد سيدخل للمرة الأولى في البطولة العالمية هذا العام إلى جانب زورق فيكتوري 3 الذي ينافس على الفوز بلقب منافسات الفئة الأولى من بطولة العالم هذا العام بعد نجاحه في الحصول على 82 نقطة وهو نفس رصيد الزورق الأسترالي (أوف شور 222).

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وأوضح حريز المر أن وجود زورق ثان من قبل مؤسسة الفيكتوري تيم يعزز بالطبع من حظوظ الفوز باللقب أمام باقي المنافسين ومن بينهم المنافس المباشر على الفوز باللقب الزورق الأسترالي (أوف شور 222) الذي يقاسم زورق فيكتوري 3 الصدارة ورصيد النقاط حسب اتحاد الفرق 82 نقطة. منوهاً بأن الجولة السادسة والختامية التي ستقام في فورنت ماير ستكون حاسمة لمصير اللقب العالمي والذي نطمح ونتمنى أن يكون من نصيب المؤسسة ليضاف إلى سجلها الزاخر بالإنجازات والبطولات العالمية.

وأشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم إلى أن مجلس إدارة المؤسسة قرر اختيار الثنائي بطل العالم السابق (مرتين) الأمريكي جون توملسون والمتسابق السويدي اريك ستارك ليتقاسما قمرة القيادة في زورق فيكتوري 33 في الجولة السادسة والختامية المرتقبة في (فورت مايرس) بينما سيتولى قيادة الزورق الثاني فيكتوري 3 الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي.

وقال حريز المر إن المتسابقين توملسون وستارك يتمتعان بإمكانيات كبيرة فالأول غني عن التعريف في عالم سباقات الزوارق السريعة سواء الأوروبية أو الأمريكية .