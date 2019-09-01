تمهيدي المرموم ينطلق اليوم بمكرمة حمدان بن راشد

يشهد ميدان المرموم لسباقات الهجن صباح اليوم انطلاقة تمهيدي المرموم بمكرمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية لفئتي اللقايا والايذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل والتي تمتد حتى 16 أكتوبر المقبل.

ويحرص سموه على إقامة هذه المكرمة سنوياً قبل بداية الموسم للارتقاء بهذه الرياضة التراثية العريقة، ولتحفيز ملاك الهجن من خلال التسعيرات والجوائز العينية والنقدية التي تحضر طوال أيام السباقات، كما تعزز المكرمة التقارب والتآخي بين أبناء الوطن وإخوانهم من دول مجلس التعاون الخليجي، وهم يتفاعلون مع هذا الموروث العزيز على قلوب الجميع. ويتيح تمهيدي المرموم سانحة طيبة لملاك الهجن للوقوف على جاهزية مطاياهم للموسم الجديد.

تتنافس المطايا في المكرمة على امتداد 5 جولات تشهد إقامة 256 شوطاً بواقع 128 شوطاً لفئة اللقايا (شيوخ وجماعة)، و128 شوطاً لفئة الايذاع (شيوخ وجماعة) وتقام السباقات على فترتين صباحية ومسائية.

تدشن هجن أبناء القبائل تمهيدي المرموم مع الانطلاقة الأولى لسن اللقايا لمسافة 4 كم على مدار 16 شوطاً (8 بكار محليات ومهجنات،8 جعدان محليات ومهجنات)، وتتواصل السباقات في اليوم الثاني من فئة الايذاع لهجن أبناء القبائل لمسافة 4 كم وعلى مدى 16 شوطاً أيضاً (8 بكار محليات ومهجنات،8 جعدان محليات ومهجنات)، وخصص اليوم الثالث لفئة اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ عبر 14 شوطاً (8 بكار محليات ومهجنات، 6 جعدان محليات ومهجنات) ويختتم الأسبوع الأول يوم الأربعاء ب14 شوطاً لفئة الايذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ (8 بكار محليات ومهجنات، 6 جعدان محليات ومهجنات).