إشبيلية يهدر أولى النقاط بتعادله مع سلتا فيغو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهدر نادي إشبيلية أولى النقاط في الدوري الإسباني لكرة القدم بتعادله على أرضه مع سلتا فيغو 1-1 أمس الأول، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الليغا والتي شهدت أيضاً فوز أتلتيك بلباو على ريال سوسيداد 2 - صفر.

وكان الفريق الأندلسي قد بدأ الموسم بطريقة مثالية بعد أن حقق انتصارين خارج قواعده على إسبانيول 2-صفر وغرناطة 1-صفر.

ظن فريق المدرب خولن لوبيتيغي أنه خطف النقاط الثلاث للمباراة الثالثة توالياً عندما سجل الأرجنتيني فرانكو فاسكيز، الذي دخل بديلاً في الدقيقة 70، هدف التقدم برأسية في الدقيقة 81 بعد أن رفع مواطنه إيفر بانيغا كرة متقنة من ضربة حرة، أكدتها تقنية مساعدة التحكيم بالفيديو «فار».

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إلا أن دنيس سواريز حرم الجماهير في ملعب رامون سانشيز بيخوان من الاحتفال عندما أدرك التعادل للضيوف بعد تمريرة من البديل سانتي مينا (84).

ويتصدر إشبيلية الترتيب بشكل مؤقت برصيد سبع نقاط، فيما حصد سلتا فيغو نقطته الرابعة بعد خسارته في الجولة الافتتاحية أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1 وفوزه الأسبوع الفائت على فالنسيا 1-صفر. ويحل إشبيلية ضيفاً على الافيس في الجولة الرابعة بعد العودة من فترة التوقف الدولية فيما يستضيف سلتا فيغو فريق غرناطة.

وفي المباراة الثانية، فاز أتلتيك بلباو على ضيفه ريال سوسيداد بهدفين نظيفين سجلهما إيناكي ويليامز وراؤول جارسيا في الدقيقتين 11 و28.

ورفع بلباو رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، مناصفة مع إشبيلية، وتوقف رصيد سوسيداد عند أربع نقاط في المركز التاسع.