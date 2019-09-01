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ليفربول يفوز بالثلاثة ويحتفظ بالصدارة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق ليفربول فوزاً كبيراً على نظيره بيرنلي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة .

جاء الهدف عن طريق أرنولد في الدقيقة ال 33 من الشوط الأول، ثم ساديو مانيه في الدقيقة ال 38، واختتم الأهداف فيرمينو في الدقيقة ال 80.

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أسهم محمد صلاح كثيراً في فوز ليفربول على الرغم من عدم تسجيله هدفاً خلال المباراة، حيث صنع الهدف الثالث، وتصدى القائم لتسديدة جميلة منه في الدقيقة ال 20 من الشوط الأول.

بهذه النتيجة يصعد ليفربول للنقطة ال 12، ويحتفظ بصدارته للدوري، متقدماً بفارق نقطتين على مانشستر سيتي الذي فاز أمس على برايتون بأربعة أهداف نظيفة، وفيما يلي بقية النتائج:

تعادل ساوثمبتون مع مانشستر يونايتد 1-1، وتشلسي مع شيفيلد يونايتد 2-2، وفاز وست هام على نوريتش 2-0، وكريستال بالاس على أستون فيلا 1-0، وليستر سيتي على بورنموث 3-1، وتعادل نيوكاسل مع واتفورد 1-1

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