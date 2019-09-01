الفردان سعيد بثقة الاتحاد الدولي للسلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال عبداللطيف الفردان، نائب رئيس اتحاد الإمارات عضو الاتحاد الآسيوي رئيس اللجنة التنظيمية بدول مجلس التعاون، أشعر بالسعادة؛ لأنني كسبت ثقة الاتحاد الدولي لكرة السلة، عندما أسند لي مهمة رئاسة لجنة 3× 3 الآسيوية لكرة السلة، وتابع: إن هذه المهمة التي تظهر حجم المكانة التي تحتلها دولة الإمارات على المستويين الدولي والآسيوي.

جاء ذلك عقب اجتماع الاتحاد الدولي، الذي عقد أمس الأول في الصين على هامش بطولة العالم التي انطلقت بمشاركة أهم منتخبات اللعبة على مستوى العالم وبينها المنتخبان الأردني والتونسي.

ووعد الفردان ببذل الجهد والمساهمة في تطوير مسابقات 3× 3 لكرة السلة بما يتماشى مع مصلحة اللعبة ودولة الإمارات.

يذكر أن وفداً رفيع المستوى يمثل السلة الإماراتية يشارك في اجتماعات الاتحاد الدولي في الصين، يتقدمهم اللواء إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة وعبد اللطيف الفردان، نائب رئيس اتحاد الإمارات، وعبدالله الأنصاري، رئيس لجنة العولمة بالاتحاد الدولي.