أوساسونا يفرض التعادل على برشلونة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرض فريق أوساسونا التعادل 2 - 2 على ضيفه برشلونة حامل اللقب أمس في المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وتوالت بذلك النتائج الباهتة لبرشلونة في الموسم الحالي حيث فاز الفريق مرة واحدة في اول ثلاث مباريات مقابل تعادل وهزيمة.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع أوساسونا رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن برشلونة صاحب المركز الخامس برصيد أربع نقاط.

وسجل روبرتو توريس هدفي أوساسونا في الدقيقتين السابعة و81 من ضربة جزاء، فيما سجل الصاعد أنسوماني فاتي «16 عاماً» والبرازيلي ارثر هدفي برشلونة في الدقيقين 51 و64.