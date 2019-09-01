شكرا لقرائتكم خبر عن أوساسونا يفرض التعادل على برشلونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرض فريق أوساسونا التعادل 2 - 2 على ضيفه برشلونة حامل اللقب أمس في المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وتوالت بذلك النتائج الباهتة لبرشلونة في الموسم الحالي حيث فاز الفريق مرة واحدة في اول ثلاث مباريات مقابل تعادل وهزيمة.
وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع أوساسونا رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن برشلونة صاحب المركز الخامس برصيد أربع نقاط.
وسجل روبرتو توريس هدفي أوساسونا في الدقيقتين السابعة و81 من ضربة جزاء، فيما سجل الصاعد أنسوماني فاتي «16 عاماً» والبرازيلي ارثر هدفي برشلونة في الدقيقين 51 و64.
كانت هذه تفاصيل خبر أوساسونا يفرض التعادل على برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.