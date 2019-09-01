الزمالك يواجه الاتحاد السكندري

يلتقي فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، مساء اليوم، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس مصر، في المباراة المقرر إقامتها على استاد الإسماعيلية، ويبحث الزمالك عن تحقيق فوز جديد على زعيم الثغر، ليخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، ويسعى الفارس الأبيض للتتويج ببطولة الكأس لتعويض جماهيره خسارة لقب الدوري الممتاز، الذي توج به الأهلي في النسخة الماضية.

تأهل الزمالك إلى مباراة نصف النهائي، ببطولة كأس مصر، بعد فوزه على فريق مركز شباب منية سمنود، بهدف، في إطار منافسات دور ال32 من المسابقة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربي، والفوز عليه بهدفين في دور ال16، وأخيرًا الفوز على مصر المقاصة بهدف ، أحرزه عبدالله جمعة، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد برج العرب.

الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميشو»، المدير الفني للزمالك، كانت له قائمة من التحذيرات للاعبي الأبيض قبل مباراة اليوم، حيث حذر لاعبيه من الاعتراض،، بعدما فوجئ المدرب الصربي ببعض الاعتراضات، بسبب عدم المشاركة خلال الفترة الأخيرة في مباراتي ديكاداها الصومالي في دور ال 64 من منافسات دوري أبطال إفريقيا ومصر المقاصة في ربع نهائي كأس مصر، أو استبدال البعض خلال المباراتين، وكشف المدرب الصربي، أن أي لاعب سيعترض على أي قرار سيكون هناك عقاب في انتظاره .