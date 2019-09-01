كأس رئيس الدولة للخيول العربية تنطلق في بادن بادن اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحت دولة الإمارات في إعادة سباقات الخيل العربية إلى ألمانيا من جديد بعد غيابها لفترة طويلة، وتوجت جهودها بتحقيق التوافق بين منظمي السباقات واتحاد الخيل العربي الألماني، ما أثمر استعادة الحضور العالمي لتلك السباقات عبر بوابة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بجولتها السابعة التي تقام ضمن النسخة السادسة والعشرين اليوم في مضمار ايفزهايم العشبي في مدينة بادن بادن الألمانية، في أول سباق للخيل العربي بعد فترة من الغياب، وذلك بالتزامن مع عام التسامح.

انطلاقاً من الرعاية، التي تحظى بها سلسلة سباقات الكأس الغالية من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي ظل توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تحرص الإمارات على رفعة الخيل العربي وإعلاء شأنه ودعم الملاك والمربين بجميع المضامير العالمية، وتشجيعهم على زيادة إنتاج الخيل العربي، تعزيزاً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأسهمت جهود فيصل الرحماني، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «افهار» بذلك النجاح المهم، الذي يضاف إلى سجل الإنجازات والمكاسب التي يحققها «افهار» على صعيد تطوير سباقات الخيل العربي والارتقاء به لأعلى المستويات من جميع الجوانب الترويجية والتشريعية ودعم الدول المنتجة وزيادة عدد السباقات والعمل بالمنظومة الذكية.

وتتجه الأنظار اليوم إلى سباق الكأس الغالية الذي بات أول سباقات الخيول العربية بعد فترة الانقطاع الطويل عن ألمانيا عقب انضمامها مؤخراً لأجندة سباقات 2019؛ حيث تشهد محطة بادن بادن، تنافساً محتدماً بين 7 خيول تمثل أقوى مرابط الخيل العربي في ألمانيا وأوروبا على لقب السباق، الذي يقام لمسافة 1600 متر ضمن فئة «ليستد» والمخصص للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، بمجموع جوائز تبلغ 40 ألف يورو.

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وينطلق السباق ضمن الشوط الثالث من «مهرجان الأسبوع الكبير»، الذي يتألف من 10 أشواط وتحتضنه بادن بادن الواقعة جنوب غربي ألمانيا، التي تعد المدينة النابضة بالفروسية وسباقات الخيول.

وينافس على لقب الكأس الغالية التي تمثل أعرق وأهم سلسلة سباقات كلاسيكية في العالم، مجموعة مميزة من الخيول القوية، وتضم قائمة المرشحين المهر بيلزام لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وينحدر من نسل نظام، ويشرف على تدريبه الفرنسي دايمين وتريجانت، ويقوده الفارس الإيرلندي تاج اوشيه.

ورافق تنظيم المحطة السابعة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في بادن بادن، أصداء ترحيبية واسعة من الجهات المعنية بسباقات الخيل وملاك ومربي ومدربي الخيول، بجانب وسائل الإعلام الألمانية، التي شددت على مكانة الكأس وأهمية سباق الخيل العربي الأصيل الأول بعد الغياب عن مشهد سباقات الخيول العربية طوال الفترة الماضية، ويشرف على تنظيم سلسلة سباقات الكأس الغالية، اللجنة العليا المنظمة برئاسة مطر سهيل اليبهوني، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وفيصل الرحماني، مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام السباقات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الألماني لسباقات الخيل العربية.

وأعرب مطر سهيل اليبهوني، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة سباقات الكأس الغالية عن فخره واعتزازه بالدور الريادي الكبير، الذي أحرزته الدولة في هذا الصدد وانعكاساته الكبيرة بعودة سباقات الخيل العربي إلى ألمانيا، بما يجسد الحرص الكبير للإمارات على تحقيق التوافق بين الجميع من أجل خطط تنموية شاملة لقطاع الخيل العربية على الصعيد الدولي.