شكرا لقرائتكم خبر عن كالياري يضم الأرجنتيني سيميوني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي كالياري الإيطالي لكرة القدم انضمام المهاجم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني إلى صفوفه آتياً من فيورنتينا، في صفقة تشمل استعارة مع خيار الشراء الإلزامي، من المقرر أن تبقيه في صفوفه لفترة خمسة أعوام.
وأشار نادي جزيرة سردينيا إلى أن اللاعب البالغ 24 عاماً، وهو نجل دييغو سيميوني المدرب الحالي لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، بات مرتبطا به بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2024.
وأوضح كالياري أنه بات يحظى بانضمام اللاعب الذي نشأ في صفوف الفئات العمرية لريفر بلايت الأرجنتيني، معتبراً أنه سيكون جزءاً مهماً من تشكيلة الفريق في الفترة المقبلة.
وبرز اسم سيميوني في إيطاليا بعد انضمامه إلى صفوف جنوى عام 2016، وسجل 14 هدفاً في 37 مباراة مع الفريق، ما لفت أنظار فيورنتينا الذي تعاقد معه في العام التالي، ليحمل ألوانه في 80 مباراة على مدى موسمين، سجل خلالها 22 هدفاً وصنع 11 تمريرة حاسمة. وخاض اللاعب خمس مباريات دولية مع المنتخب الأرجنتيني.
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