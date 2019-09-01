خورفكان يكسب دبا الحصن 4-2 ويتوج بسوبر شباب الصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

حسم فريق نادي خورفكان لقب سوبر شباب كرة قدم الصالات، بعد تغلبه على فريق نادي دبا الحصن بنتيجة 4-2، في المباراة المثيرة التي جمعت بين الفريقين على ملعب صالة نادي مليحة، مساء أمس الأول، في ضربة بداية موسم شباب كرة الصالات.

تقدم خورفكان بهدف السبق في منتصف الشوط الأول عن طريق لاعبه خلفان عبدالله، وأدرك دبا الحصن التعادل في الثواني الأخيرة من الشوط الأول عن طريق لاعبه ميجويل كينجي (من فئة المقيمين)، وأضاف اللاعب عبدالله راشد الهنداسي الهدف الثاني لدبا الحصن، قبل أن يغادر الملعب مطروداً بالبطاقة الحمراء بسبب العنف الزائد، وفي آخر 3 دقائق من زمن اللقاء عاد فريق خورفكان إلى المباراة بقوة وسجل هدف التعادل، وأضاف هدفين.

توج الفائزين كل من عبدالملك جاني عضو مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، ومحمد سلطان الكتبي رئيس نادي مليحة، وسالم راشد حسن النقبي رئيس نادي خورفكان، وعمران عبدالله النعيمي أمين السر العام للجنة ومشرف المسابقات، وعبدالله الشحي مسؤول التحكيم، وشهاب العوضي مشرف عام مسابقات الشباب، وحارب الرميثي مشرف التسويق، وأعضاء مجلس إدارة نادي خورفكان إبراهيم سلطان نائب رئيس مجلس الإدارة، وعمار راشد علاي أمين السر العام، والعضوين خالد مراد الرئيسي، وبدر إبراهيم، وهيثم عيد الحمادي مدير الفريق الأول لنادي خورفكان، وممثلي نادي دبا الحصن. وتسلم اللاعب عبدالله النقبي كأس السوبر ليصبح فريق خورفكان أول فريق شاب يتوج بكأس السوبر وكأس الشباب مطلع الموسم الماضي، فيما يعتبر فريق دبا الحصن أول بطل دوري.

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وأعرب عبدالملك جاني عن سعادته الكبيرة بالمردود الفني للاعبي خورفكان ودبا الحصن، وأشاد بالندية والإثارة التي حفلت بها المباراة، وناشد الأندية التي لا تملك فرق شباب بضرورة تشكيل فرق في أسرع فرصة ممكنة، لتشارك في النسخة الثانية من مسابقات فئة الشباب، وذلك لبناء قاعدة كبيرة للعبة، وشكر أسرة نادي مليحة ممثلة في المدير التنفيذي للنادي د. نهى أحمد سامي، على حُسن الاستضافة والتنظيم، وشهاب العوضي عضو اللجنة ومشرف مسابقات شباب الصالات.

وأبدى سالم راشد حسن النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان سعادته بالإنجاز، وأشاد بجهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري للفريق، وأكد أن إدارة النادي ستوفر الدعم اللازم للفريق ليحافظ على البقاء في القمة، ويكون نواة للفريق الأول.

وتقدم عمار راشد علاي أمين سر عام نادي خورفكان بالتهاني والتبريكات لإدارة النادي واللاعبين والجهازين الفني والإداري وجمهور نادي خورفكان الذي ساند الفريق بقوة في مباراة السوبر، وأشاد بجهود إدارة النادي التي تعمل على توفير كل أسباب وعوامل النجاح والتميز لفرق النادي.

على خط متصل، يستهل منتخب الإمارات لكرة قدم الصالات إعداده للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا القادمة اعتباراً من السادسة والنصف من مساء اليوم بإشراف المدرب عبدالرؤوف عمر المرزوقي ومساعده البرازيلي رامون دياجو، وستكون تدريبات أبيض الصالات خلال الفترة القادمة على ملعب صالة اتحاد الكرة في الخوانيج، وتضم مجموعة منتخب الإمارات كلاً من البحرين والكويت والعراق وفلسطين، وتنطلق التصفيات منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وسيلعب أبيض الصالات أمام المنتخبات المذكورة على التوالي، وأكد عبدالله حسن الدرمكي مدير المنتخب أن برنامج المنتخب يشتمل على التدريبات في صالة اتحاد الكرة حتى يوم 20 سبتمبر/أيلول، وسينتظم المنتخب في معسكر مغلق اعتباراً من يوم 21 سبتمبر، تتخلله مباريات ودية دولية أمام طاجيكستان يومي 25 و26 سبتمبر الجاري، ومع قرغيزستان يومي 28 و29 سبتمبر الجاري، ومع منتخب مصر يومي 8 و9 أكتوبر/تشرين الأول، ويغادر الفريق إلى البحرين للانتظام في معسكر مغلق في المنامة اعتباراً من يوم 11 أكتوبر وحتى موعد البطولة.