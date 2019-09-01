رباعية مثيرة للفرسان في شباك فخر العاصمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

حقق شباب الأهلي فوزاً عريضاً ومستحقاً على الجزيرة برباعية نظيفة خلال لقاء الجولة الثانية للمجموعة الأولى من مسابقة كأس الخليج العربي الذي أقيم أمس على ملعب شباب الأهلي بالعوير، سجل أهداف اللقاء كل من محمد جمعة (26) و(54)، وسيريرو لاعب الجزيرة في مرماه بالخطأ بعد تسديده قوية من لوفانور (58)، وأحمد عبدالله جشك (65)، وبهذا الفوز رفع شباب الأهلي رصيده للنقطة الرابعة، متصدراً المجموعة فيما تجمد رصيد الجزيرة عند 3 نقاط.

وضمن مباريات اليوم الثاني أيضاً، فاز الوحدة على الشارقة 3-1، ليضع بطل دوري الخليج العربي في ذيل جدول ترتيب المجموعة الثانية، من دون نقاط، فيما تصدر الوحدة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، وتعادل خورفكان والنصر سلباً.