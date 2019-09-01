الوحدة يعمّق جراح الشارقة ويفوز عليه 3-1

فاز فريق نادي الوحدة أمس على مستضيفه فريق نادي الشارقة 3-1 ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي. وتعتبر هذه أول مباراة للشارقة في ملعبه البيضاوي بعد التحديثات التي تمت لاستضافة كأس آسيا 2019، سجل أهداف الوحدة الثلاثة عبدالله أنور في الدقائق 14و41 و53 مسجلا الهاتريك وسجل للشارقة أول هدف رسمي في الموسم محمد خلفان في الدقيقة 87، وكان اللاعب انتقل مؤخراً من الفجيرة إلى الشارقة، ويعتبر الفوز هو الثاني للوحدة والخسارة الثانية للشارقة الذي خسر من بني ياس بهدفين في الجولة الأولى فيما فاز العنابي على الفجيرة في الجولة الافتتاحية 3-1.

وكان المدرب عبدالعزيز العنبري المدير الفني للشارقة شارك بتشكيلة ضمت كلاً من ماجد محسن في حراسة المرمى وشاهين عبدالرحمن وعبدالله غانم متوسطي دفاع وسيف راشد ومحمد عبدالباسط في الارتكاز ومحمد الشحي صانع ألعاب وعبدالله السويدي وفوزي فايز وعبدالله ناصر ومحمد الوحشي إضافة للمحترف ريكاردو جوميز ولم يشرك كلاً من ايجور كورنادو وريان منديز وأشرك في الشوط الثاني عمر جمعة وطارق الخديم، بينما ضمت تشكيلة مدرب الوحدة موريس شتاين المحترفين أدوار فولتان وميليسي وريم وراشد علي والحسين صالح وطحنون الزعابي وعبدالله الرفاعي وعبدالله الكربي وماجد عبدالله والموهوب يحيى الغساني والمتألق عبدالله أنور صاحب الهاتريك الذي انتهت عليه المباراة، وفي الدقائق الأخيرة أشرك مدرب الوحدة منصور الحربي بديلا ليحيى الغساني. وبذلك يرفع الوحدة رصيده إلى 6 نقاط ويبقى الشارقة من دون رصيد.