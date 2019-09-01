«الأبيض» يهزم سريلانكا 5-1

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق منتخبنا الوطني فوزاً كبيراً على نظيره السريلانكي 5-1 في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما في البحرين. وشهدت المباراة تألق اللاعب علي مبخوت الذي سجل «هاتريك»، بينما كان الهدف الرابع من توقيع أحمد برمان وسجل الخامس علي صالح.

وشهدت المباراة مشاركة اللاعب عمر عبد الرحمن العائد إلى صفوف الأبيض بعد طول غياب.

وقدم منتخبنا أداء جيداً بعدما زج المدرب الهولندي فان مارفيك بعناصره الأساسية عقب تجربة عدد كبير من البدلاء في لقاء أمس الأول أمام الدومينيكان.

وستعود بعثة منتخبنا إلى البلاد اليوم للحصول على راحة لمدة يومين قبل السفر إلى ماليزيا لمواجهة المنافس في العاشر من الشهر الحالي.