شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يتصدر كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدرت أكاديمية نادي الوحدة للجوجيتسو، منافسات الجولة الأولى من كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، والتي أقيمت أمس في نادي الشارقة الرياضي الثقافي بمشاركة أكثر من 150 لاعباً يمثلون 13نادياً محلياً، بحضور الشيخ طارق بن فيصل القاسمي.

وحلت أكاديمية نادي الوحدة للجوجيتسو في المركز الأول بمجموع 316 نقطة وعدد ميداليات 5 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات، بينما حصد نادي العين المركز الثاني بمجموع 287 نقطة و5 ذهبيات و3 فضيات و5 برونزيات، فيما كان المركز الثالث من نصيب نادي بني ياس بمجموع 256 نقطة و5 ذهبيات و2 فضية و5 برونزيات.

ووسط حضور جماهيري جيد ألهب الأجواء بتشجيع الأبطال المشاركين، تميزت منافسات الجولة الأولى بالحماس والندية والإثارة، وعكست المستوى الفني الكبير، الذي تحظى به البطولة على جميع الصعد.

وأظهر اللاعبون جاهزية كبيرة في افتتاح موسم الجوجيتسو الجديد، ورغبة حقيقية في تحقيق الفوز والتغلب على الخصوم؛ حيث ساد تقارب مستويات الأداء بين اللاعبين مما ضاعف من الإثارة والتشويق والتفاعل الجماهيري.

وقال الشيخ طارق بن فيصل القاسمي: «إن افتتاح الموسم المحلي للجوجيتسو من إمارة الشارقة وببطولة بهذا الحجم، تحمل اسماً غالياً على أبناء الوطن، يمثل مدعاة للفخر والاعتزاز».

وأضاف: «لقد تابعنا مستويات رائعة لأبناء الإمارات، الذين أظهروا قدرات رائعة وجاهزية كبيرة تبشر بموسم حافل لبناء قاعدة صلبة من الخامات الوطنية القادرة على التميز محلياً وعالمياً».

وثمن الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، دور اتحاد الإمارات للجوجيتسو في الارتقاء بهذه الرياضة وتطويرها المستمر بما ينسجم مع رؤية القيادة الحكيمة وترجمتها إلى واقع ملموس تجسد في ما نشاهده اليوم من رصيد كبير للمواهب الوطنية.

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وحضر المنافسات أحمد عبدالرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ويوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، و المهندس سليمان الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي الثقافي رئيس إدارة الألعاب الفردية، وعبيد مفتاح، عضو مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية بنادي الوحدة.

وأكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، تبرز للعيان الاهتمام البالغ للقيادة الرشيدة بهذه الرياضة بما تحمله من قيم ومبادئ، وهو ما انعكس على تطور أداء لاعبينا وقدراتهم على تحقيق الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي.

وقال: «نشهد عاماً بعد عام، تطوراً ملموساً في المستويات الفنية المتميزة، التي تشهدها البطولة، وأصبحت تشكل قاعدة أساسية في بناء جيل من المواهب الطموحة والقادرة على تمثيل الوطن خير تمثيل في البطولات العالمية».

بدوره ثمن المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الفردية، الجهود التي يبذلها اتحاد الإمارات للجوجيتسو برئاسة عبدالمنعم الهاشمي، وأعضاء مجلس الإدارة، والتي أسهمت في نشر اللعبة في كافة أرجاء الدولة.

وأشار الهاجري، إلى أن الدعم الكبير الذي تجده اللعبة من القيادة الرشيدة هو ما أسهم في نجاحها وانتشارها، لافتاً إلى أن الجوجيتسو، أصبحت رياضة جميع الفئات، صغاراً وشباباً وكباراً، والإقبال عليها يزداد عاماً بعد عام.

وأعرب ماجد الشحي، لاعب نادي بني ياس والفائز بذهبية وزن 55 كجم، عن سعادته البالغة بالمركز الأول في هذه البطولة الغالية، مؤكداً أن رياضة الجوجيتسو، تعكس تجربة لا مثيل لها من الصبر والتحمل وعدم الاستسلام.

وقال اللاعب مهدي خالد العولقي من نادي بني ياس والفائز بذهبية وزن 66 كجم: «إن سعادته لا توصف بهذا الإنجاز، وأنه تحقق بفضل المثابرة الكبيرة والتدريب المستمر».