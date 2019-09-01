شكرا لقرائتكم خبر عن «فاسليف» يتوج بطلاً لكأس زايد في قازان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج المهر «فاسليف» لإتش إس سي دينامو تتارستان، وبقيادة الفارس ميرزابيك كابوشيف وبإشراف أندريه لايخوف، بطلاً للجولة السابعة لكأس زايد لمسافة 1600 متر، والبالغة جائزته 25 ألف يورو، وفاز الفارس ألكساندر شيرنوف على صهوة البوني «بومادكا» بالجولة السابعة لدولية الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان للخيول الصغيرة «البوني» لمسافة 500 متر، والبالغة جائزته 30 ألف روبل روسي، فيما ظفر الجواد «باربوكسين» بلقب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1200 متر، والبالغة جائزته 5 آلاف يورو، والتي أقيمت أمس الأول بمضمار قازان بجمهورية تتارستان للعام السادس على التوالي، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وبالتزامن مع عام التسامح، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة الخيول العربية».

وشهد السباق حضور شخصيات رفيعة، تقدمهم رستم منينخانوف رئيس جمهورية تتارستان التابعة لروسيا الاتحادية، وفاسيل شايخرازيف نائب رئيس مجلس الوزراء، ولارا صوايا المديرة التنفيذية لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيسة الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا» المديرة العامة للوثبة ستاليونز، رئيسة لجنة السباقات في الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «إفهار»، وجمهور غفير من محبي السباقات.

وتضمن الحفل الذي تألف من 11 سباقاً، كأس رئيس جمهورية تتارستان لمسافة 2400 متر، والبالغة جائزته 3 ملايين روبل، بالتزامن مع اليوم الوطني لقازان.

واجتمع لكأس زايد 12 جواداً في سن ثلاث سنوات فما فوق، وجاء السباق حافلاً بالإثارة والتشويق، وجاءت الانطلاقة مثالية لكل الخيول، وتقدمت إلى الصدارة المرشحة الثانية المهرة «تانلي»، ومن خلفها «موبتيكا» و«فاسليف».

وعند الوصول إلى المنعطف الأخير المؤدي إلى عمق المستقيم تقدم إلى الصدارة «فاسليف»، وسرعان ما بدأ في الابتعاد عن منافسيه، لينهي السباق ببراعة، وجاءت في المركز الثاني «تانلي» بقيادة كي إتش الوبييف، فيما جاء في المركز الثالث الفرس «أربسكايا كوروليفا» بقيادة ألكساندر إيفانسكوف.

وشهدت فعاليات سباق دولية الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان للخيول الصغيرة «البوني» لمسافة 500 متر، والمخصصة للفرسان من سن 11 إلى 14 عاماً تنافساً مثيراً تابعته الجماهير الغفيرة التي شهدت الحفل الكبير.

وشارك في السباق 9 فرسان وفارسة، وتمكن الفارس ألكساندر شيرنوف (13 عاماً) على صهوة البوني «بومادكا» البالغة من العمر سنتين، والعائدة لمدرسة إيتوبنسكايا لتعليم قيادة الخيول، من انتزاع اللقب بصورة بارعة بعد فاصل من الإثارة والتشويق.

وعلى الرغم من تأخره في الانطلاقة، سرعان ما عدل شيرنوف وضعه ودخل إلى جانب السياج الداخلي، وهو ما أكسبه أراضي جيدة، وفي عمق المستقيم دخل في تنافس مثير ليتفوق بفارق نصف طول، مسجلاً زمناً قدره 47.3 ثانية.

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وجاءت في المركز الثاني الفارسة دينا خاريسوفا (14 عاماً) على صهوة البوني «أفرورا»، فيما جاء في المركز الثالث الفارس إيبولات شايخوتدينوف (13 عاماً) على صهوة البوني «شاخرزادا».

وعقب ختام الشوط توجت لارا صوايا وسيرجي فاسيلنكو مدير مضمار قازان، وممثل الجوكي كلوب في تتارستان، الأبطال الفائزين.

وانتزع المهر الرمادي «باربوكسن» لمزرعة في آي سيرجيف، وبإشراف المالك نفسه وبقيادة أو شابالكين، كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1200 متر، والبالغة جائزته 5 آلاف يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 11 جواداً في سن السنتين.

وجاء في المركز الثاني المرشح الأول الجواد «سلافوتش» بقيادة إم كابشيف، فيما جاء ثالثاً «فودوفورو» بقيادة الفارس أي في إيفانسكوف.

ويواصل مهرجان سموه العالمي للخيول العربية الأصيلة في نسخته الحادية عشرة فعالياته، حيث يقام عصر اليوم الأحد بمضمار كلامبنبورج في الدنمارك، سباق الجولة السادسة من مونديال أم الإمارات للفرسان المتدربين، بالتزامن مع الأوكس الدنماركي الكلاسيكي.

ويقام السباق البالغة جائزته 74 ألف كرونة دنماركية، بمشاركة 7 فرسان وفارسات من جميع أنحاء العالم تتصدرهم الفارسة الإسبانية أليخاندرا كورتيز بيزا التي تمتطي صهوة الجواد البريطاني «جلدي كرو» المرشح الأول لتحقيق الفوز، وتنافس على اللقب الفارسة الألمانية لورا شولتز على صهوة الجواد الفرنسي «كليوباتري»، وهناك الفارس الإيطالي ستيفانو ريموندو على صهوة الجواد «سوينيس».

وتسعى الفارسة الدنماركية وصاحبة الأرض سوزان ليسنج، على صهوة الجواد البولندي «إيستواي» للتأهل للنهائيات، حيث حققت 9 انتصارات من إجمالي 65 مشاركة، ويمثل السويد الفارسة هانا مارتنسون على صهوة الجواد «أفجان»،

ويمثل أيرلندا الفارس كونور ماكفرن على صهوة الجواد الفرنسي «ماهاني دو بيبول»

ويمثل بريطانيا الفارسة رهونا بندار على صهوة الجواد السويدي «بنجي».