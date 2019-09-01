شكرا لقرائتكم خبر عن 26 لاعباً للمنتخب العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
اختار السلوفيني كاتانيتش مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم 26 لاعباً لتمثيل منتخب العراق في مباراته الأولى في تصفيات كأس العالم 2022 أمام المنتخب البحريني التي ستقام في المنامة 5 الجاري وهم : جلال حسن، محمد حميد، محمد صالح، علي عدنان، ضرغام إسماعيل، مصطفى محمد، علاء مهاوي، سعد ناطق، أحمد إبراهيم، نجم شوان، ميثم جبار، ريبين سولاقا، همام طارق، أحمد ياسين، أمجد عطوان، صفاء هادي، بشار رسن، مهدي كامل، أسامة رشيد، إبراهيم بايش، جستن ميرام، حسين علي، مهند علي، علاء عباس، مهند عبد الرحيم، أيمن حسين.
كانت هذه تفاصيل خبر 26 لاعباً للمنتخب العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.