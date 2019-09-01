26 لاعباً للمنتخب العراقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

اختار السلوفيني كاتانيتش مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم 26 لاعباً لتمثيل منتخب العراق في مباراته الأولى في تصفيات كأس العالم 2022 أمام المنتخب البحريني التي ستقام في المنامة 5 الجاري وهم : جلال حسن، محمد حميد، محمد صالح، علي عدنان، ضرغام إسماعيل، مصطفى محمد، علاء مهاوي، سعد ناطق، أحمد إبراهيم، نجم شوان، ميثم جبار، ريبين سولاقا، همام طارق، أحمد ياسين، أمجد عطوان، صفاء هادي، بشار رسن، مهدي كامل، أسامة رشيد، إبراهيم بايش، جستن ميرام، حسين علي، مهند علي، علاء عباس، مهند عبد الرحيم، أيمن حسين.